Onrust tussen voetbalsupporters op de Dam, veiligheidsrisicogebied rond Arena

De locoburgemeester van Amsterdam heeft de Johan Cruijff ArenA en omgeving per direct aangewezen als veiligheidsrisicogebied. Tot donderdagavond 23.59 uur kan iedereen die daar is preventief gefouilleerd worden, zo meldt de gemeente.

De driehoek heeft het besluit genomen naar aanleiding van ongeregeldheden tussen supporters van voetbalclub Jagiellonia Białystok en de politie op de Dam donderdagmiddag.

Volgens de politie zijn er drie agenten gewond geraakt. Er zouden zo'n tweehonderd supporters van de Poolse club op het plein staan. Op beelden die rondgaan op sociale media is te zien hoe gemaskerde personen stoelen naar agenten en een bus van de Mobiele Eenheid gooien. Volgens de politie sprayden de supporters ook pepperspray naar agenten.

Twee Poolse supporters zijn aangehouden. Een van hen had een trui met een verboden tekst erop: 'All cops are bastards'. De andere was betrokken bij een confrontatie met de ME.

Ajax speelt om 20.00 uur tegen de Poolse club in de play-offs van de Europa League. Inmiddels is de situatie rustig op de Dam, aldus de politie.

Hart van Nederland / ANP