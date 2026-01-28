Rellen bij FC Utrecht stapelen zich op: driehoek trekt aan de bel

Na drie keer ongeregeldheden rond Europese wedstrijden van FC Utrecht lijkt de maat vol voor de gemeente en justitie. De Utrechtse burgemeester Sharon Dijksma, politie en het Openbaar Ministerie gaan in gesprek met de club. Dat blijkt uit een brief van Dijksma aan de gemeenteraad.

Afgelopen week ging het opnieuw mis bij de wedstrijd tegen het Belgische KRC Genk. Meerdere supporters van de tegenstander glipten langs de beveiliging, waarna de Mobiele Eenheid hard moest ingrijpen. Met wapenstokken en pepperspray werden supporters van de tribune gehaald. Uiteindelijk mocht niemand meer het stadion in.

Eerdere onrust tegen Lyon en Porto

Het incident met KRC Genk staat niet op zichzelf. Eind vorig jaar was het ook al onrustig na Europese wedstrijden tegen Olympique Lyon en FC Porto. Ook toen liep de spanning rondom het stadion hoog op en moest de politie ingrijpen.

Volgens burgemeester Dijksma wordt binnenkort geëvalueerd met FC Utrecht. Het is nog niet duidelijk of daar ook concrete maatregelen uit voortkomen. Wel laat de burgemeester weten dat er contact wordt gezocht met KRC Genk en de Europese voetbalbond UEFA over de gebeurtenissen in stadion Galgenwaard.

Laatste Europese duel in Schotland

FC Utrecht speelt donderdag de laatste Europese wedstrijd van dit seizoen. De ploeg gaat op bezoek bij het Schotse Celtic. Overwintering in Europa is uitgesloten, maar de wedstrijd staat wel in het teken van extra aandacht voor veiligheid rond de club.