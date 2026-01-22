Volg Hart van Nederland
OverzichtRegioUitzendingenWeerTip de redactiePanelVideo's

KRC Genk fans door beveiliging FC Utrecht stadion gebroken, ME grijpt in

Voetbal

Vandaag, 21:41 - Update: 2 uur geleden

Link gekopieerd

De Europa League wedstrijd van FC Utrecht tegen KRC Genk is uitgesteld. Fans van de Belgische club zijn volgens de Utrechtse driehoek voorafgaand aan de wedstrijd door de beveiliging heen gebroken en zich bij andere fans in het uitvak gevoegd. De mobiele eenheid is bezig om de fans weg te halen.

De wedstrijd had om 21.00 moeten beginnen, wat nu is uitgesteld tot 21.50 uur. De wedstrijd is van start gegaan, maar de stoelen bij het uit vak zijn leeg gebleven. Volgens een ooggetuige ter plaatse wordt er ook onder stoelen gezocht door de politie. Meerdere zijn ook kapot gemaakt.

Niet gecontroleerd

De groep die is doorgebroken is niet gecontroleerd en dat brengt veiligheidsrisico's met zich mee, zegt de politie. Het gaat waarschijnlijk om tientallen supporters. De ME heeft alle driehonderd fans uit het uitvak gehaald. De overige bussen met supporters van KRC Genk kunnen vooralsnog niet bij het stadion worden toegelaten.

Door Redactie Hart van Nederland/ANP

Ontvang onze nieuwsbrief

Wil je persoonlijke en indrukwekkende verhalen, met het laatste (positieve of regionale) nieuws, tips en achtergrond, in je mailbox ontvangen? Meld je dan aan voor de nieuwsbrief.

Meld je aan voor onze wekelijkse nieuwsbrief met daarin het laatste nieuws en aanbiedingen die wijzelf of in samenwerking met onze partners organiseren. Je kunt je op ieder moment afmelden. Zie voor meer informatie de privacyverklaring.

Laatste nieuws
112
Advies & Tips
Economie
Entertainment
Infrastructuur
Milieu en Gezondheid
Politiek
Royalty
Sport
Tech
Weer
Regionieuws
Drenthe
Flevoland
Friesland
Gelderland
Groningen
Limburg
Noord-Brabant
Noord-Holland
Overijssel
Utrecht
Zeeland
Zuid-Holland
Voorwaarden
Over ons
Privacyverklaring
Gebruiksvoorwaarden
Cookieverklaring
Digitale diensten
Cookie instellingen
Adverteren
Vacatures
Publieksservice
Tip de redactie
Correcties en aanvullingen
Redactiestatuut Hart van Nederland
Toegankelijkheid
Contact met de redactie
020-8007777
hart@talpanetwork.com
Volg Hart van Nederland
© 2026 Talpa Network. Alle rechten voorbehouden. Geen tekst- en datamining.