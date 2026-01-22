KRC Genk fans door beveiliging FC Utrecht stadion gebroken, ME grijpt in

De Europa League wedstrijd van FC Utrecht tegen KRC Genk is uitgesteld. Fans van de Belgische club zijn volgens de Utrechtse driehoek voorafgaand aan de wedstrijd door de beveiliging heen gebroken en zich bij andere fans in het uitvak gevoegd. De mobiele eenheid is bezig om de fans weg te halen.

De wedstrijd had om 21.00 moeten beginnen, wat nu is uitgesteld tot 21.50 uur. De wedstrijd is van start gegaan, maar de stoelen bij het uit vak zijn leeg gebleven. Volgens een ooggetuige ter plaatse wordt er ook onder stoelen gezocht door de politie. Meerdere zijn ook kapot gemaakt.

Niet gecontroleerd

De groep die is doorgebroken is niet gecontroleerd en dat brengt veiligheidsrisico's met zich mee, zegt de politie. Het gaat waarschijnlijk om tientallen supporters. De ME heeft alle driehonderd fans uit het uitvak gehaald. De overige bussen met supporters van KRC Genk kunnen vooralsnog niet bij het stadion worden toegelaten.