KRC Genk spreekt van onredelijk optreden politie na Europese wedstrijd FC Utrecht

De Belgische voetbalclub Genk veroordeelt het volgens hen buitensporige gedrag van de Nederlandse politie nadat volgens de Utrechtse driehoek uitsupporters door de beveiliging heen zijn gebroken tijdens de Europa Leaguewedstrijd van gisteravond. “De club zal dit sowieso escaleren bij de stad Utrecht,” valt te lezen in het officiële statement op de website.

De Belgische club legt uit dat zij het optreden van de politie disproportioneel vinden ten opzichte van de onschuldige meegereisde fans. Daarnaast betreuren ze de gebeurtenissen in de aanloop naar de wedstrijd, omdat supporters urenlang onnodig in de bus moesten wachten.

Hieronder is te zien hoe de Nederlandse politie optreed tegen de meegereisde KRC Genk supporters:

Enige optie

De Utrechtse driehoek betreurt dat welwillende KRC Genk-supporters door het lange wachten de wedstrijd hebben moeten missen. Helaas zorgde een deel van de uitsupporters ervoor dat de situatie zo gevaarlijk werd dat spelen zonder uitpubliek, in combinatie met politieoptreden, de enige optie was.

'Weigeren om vak te verlaten'

Bij de instroom voor de wedstrijd brak een grote groep Genk-supporters met veel geweld door de beveiliging en voegde zich bij andere supporters in het uitvak. “Zij waren niet geïdentificeerd en gefouilleerd; dat bracht grote veiligheidsrisico’s met zich mee. Daarom moesten alle supporters uit het vak worden gehaald om alsnog gecontroleerd te worden.”

De supporters weigerden dit vrijwillig te doen. Daarna gaf de politie hen volgens de driehoek meerdere kansen om het vak te verlaten. “Toen zij dit niet deden en geweld begonnen te gebruiken, heeft de politie moeten optreden,” legt de driehoek uit.