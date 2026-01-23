Genk-supporter Wim tot bloedens toe geslagen tijdens leegruimen uitvak FC Utrecht

Nadat een groep supporters van KRC Genk donderdag illegaal het uitvak binnendrong voor de voetbalwedstrijd tegen FC Utrecht, werd het vak hardhandig ontruimd door de ME. Genk-supporter Wim Peeters (52) liep een flinke hoofdwond op, vertelt hij aan Hart van Nederland. Hij is niet de enige die gewond raakte.

"De ME kwam vanaf boven, waar wij als oude garde, vrouwen en kinderen eigenlijk altijd zitten. Ik heb echt veel klappen gehad. Ik heb een flinke hoofdwond opgelopen, maar de hulpdiensten in Nederland konden mij niet helpen. Ik heb tot midden in de nacht in België op de spoedeisende hulp gezeten", vertelt Wim Peeters.

Hij gaat al 30 jaar naar uitwedstrijden van KRC Genk, maar is nog nooit zo thuisgekomen. Zo’n 1200 supporters van KRC Genk reisden donderdag af naar Utrecht, maar zagen uiteindelijk geen minuut voetbal.

De problemen ontstonden toen een groep Belgische fans door de beveiliging brak en zich tussen medesupporters in het bezoekersvak voegde. Zij waren niet gefouilleerd of geïdentificeerd. De Utrechtse driehoek vond dat een te groot risico.

Meer slachtoffers

Alle fans moesten het bezoekersvak verlaten, zodat ze alsnog gefouilleerd of geïdentificeerd konden worden. Tijdens de ontruiming vielen klappen. Maar niet alleen voor de Genk-supporters. Ook drie veiligheidsmedewerkers en een speurhond van FC Utrecht raakten gewond.

De wedstrijd werd uiteindelijk zonder Genk- supporters uitgespeeld, omdat de schade aan het bezoekersvak te groot was. De meeste Genk-supporters die tijdens de ontruiming nog in bussen wachtten totdat ze het stadion mochten betreden, konden weer huiswaarts keren.

Buitensporig

De Belgische voetbalclub Genk veroordeelt in een officieel statement het buitensporige gedrag van de Nederlandse politie tegen de meegereisde fans. De club legt uit dat zij het optreden van de politie disproportioneel vinden ten opzichte van de onschuldige meegereisde fans.

Ook een woordvoerder van de Overkoepelende Supporters Vereniging Genk laat aan Hart van Nederland weten te zijn geschrokken van wat er donderdagavond is gebeurd. "Het is voor ons een traumatische avond geweest. Ik hoorde zelf bij de groep die het stadion niet eens heeft gehaald: ik zat nog in de bus en heb uren rond Utrecht gecirkeld. We mochten er niet eens uit om te plassen."

Evalueren

FC Utrecht vindt het uitermate vervelend dat de avond zo is verlopen en dat dit ten koste is gegaan van de beleving van supporters die de wedstrijd wél op een veilige manier wilden bijwonen. De club uit de domstad gaat de rellen samen met de lokale driehoek grondig evalueren, zo staat in een statement. Volgens de driehoek was het geweld van de mobiele eenheid nodig om het forse geweld van de uitsupporters te beteugelen.