UEFA geeft geen gehoor aan verzoek PSV: club speelt tóch tijdens carnaval

PSV speelt de thuiswedstrijd tegen Arsenal in de achtste finales van de Champions League op dinsdag 4 maart om 21.00 uur. De UEFA heeft geen gehoor gegeven aan een verzoek van de Eindhovenaren om het duel in verband met carnaval op woensdag te mogen afwerken. Dat blijkt uit het speelschema dat door de UEFA is gepubliceerd.

PSV had samen met de gemeente Eindhoven het verzoek ingediend vanwege de politiecapaciteit. De UEFA wees in 2007 een soortgelijk verzoek ook al af. PSV speelt vanaf woensdag 12 maart 21.00 uur de terugwedstrijd in Londen.

Feyenoord speelt op woensdag 5 maart om 18.45 uur de eerste wedstrijd tegen Internazionale. Een week later is op dinsdag de return in Milaan. Het duel in de Italiaanse stad begint om 21.00 uur.

ANP