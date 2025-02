Feyenoord tegen Inter, PSV treft Arsenal in achtste finales Champions League

Feyenoord speelt in de achtste finales van de Champions League tegen Internazionale. PSV neemt het op tegen Arsenal. Dat is het resultaat van de loting in het Zwitserse Nyon.

De Rotterdammers en Eindhovenaren wisten voor de loting al dat ze de regerend kampioen van Italië of het Engelse Arsenal zouden treffen. Bij Inter spelen Oranje-internationals Denzel Dumfries en oud-Feyenoorder Stefan de Vrij. PSV komt bij Arsenal Oranje-verdediger Jurriën Timber tegen, de tweelingbroer van Feyenoorder Quinten Timber.

PSV stond vorig seizoen ook in de achtste finales van de Champions League en ging daarin ten onder tegen de latere finalist Borussia Dortmund.

Madrileens en Duits onderonsje

Real Madrid treft stadsgenoot Atlético Madrid in de achtste finales. Bekerhouder Real Madrid speelt eerst thuis. De twee Madrileense clubs stonden in 2014 en 2016 tegenover elkaar in de eindstrijd van de Champions League. Real Madrid won allebei de finales. Paris Saint-Germain tegen Liverpool is een ander topaffiche in het belangrijkste Europese bekertoernooi.

Verder werd het Belgische Club Brugge gekoppeld aan Aston Villa uit Engeland, speelt het Duitse Borussia Dortmund tegen het Franse Lille en is er met Bayern München tegen Leverkusen een Duits onderonsje. Het Portugese Benfica stuit op FC Barcelona.

De heenwedstrijden in de achtste finales staan op 4 of 5 maart op het programma, waarna de returnwedstrijden een week later volgen.

Hart van Nederland/ANP