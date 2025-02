Feyenoord naar achtste finales na 1-1 bij tiental AC Milan

Feyenoord staat in de achtste finales van de Champions League. De club knokte zich in het uitduel met AC Milan naar een gelijkspel (1-1). Dat was voldoende na de zege van vorige week in De Kuip (1-0).

AC Milan had slechts 37 seconden nodig om de vorige week opgelopen achterstand ongedaan te maken. Uitgerekend Santiago Giménez, vorige maand nog speler van Feyenoord, kopte raak. Verdediger Thomas Beelen gaf hem daar alle gelegenheid toe. Feyenoord wankelde na de snelle treffer. Theo Hernández schoot op de paal en doelman Timon Wellenreuther keerde schoten van Rafael Leão en Kyle Walker.

AC Milan verloor het initiatief nadat de huidige nummer 7 van de Serie A na 51 minuten met tien man verder moest. Szymon Marciniak, de scheidsrechter van de laatste WK-finale, gaf Hernández zijn tweede gele kaart nadat de Fransman met een overdreven val een strafschop had proberen af te dwingen.

Julián Carranza, in de 64e minuut in het veld gekomen, profiteerde van de overtalsituatie. Hij kopte in de 73e minuut raak, na een voorzet van Hugo Bueno.

ANP