PSV verzoekt UEFA op woensdag Champions League te spelen vanwege carnaval

PSV en de gemeente Eindhoven hebben bij de UEFA een verzoek ingediend om de thuiswedstrijd in de achtste finales van de Champions League op woensdag 5 maart te spelen. Een woordvoerder van PSV bevestigt een bericht van Omroep Brabant hierover.

PSV plaatste zich woensdag ten koste van Juventus voor de achtste finales. De thuiswedstrijd is op dinsdag 4 of woensdag 5 maart. Dinsdag is de laatste dag van carnaval. PSV hoopt daarom, vooral ook voor de fans, op woensdag te mogen spelen. Voor de gemeente Eindhoven is de politie-inzet de reden voor het verzoek.

In 2007 diende PSV ook al zo'n 'carnavalsverzoek' in bij de UEFA. De Europese voetbalbond ging daar toen niet mee akkoord en de Eindhovenaren moesten toen op dinsdag tegen Arsenal spelen.

Arsenal of Internazionale is de tegenstander van PSV in de achtste finales. De loting is vrijdag.

