PSV na zege op Juventus (3-1) naar achtste finales Champions League

PSV heeft na Feyenoord ook de achtste finales van de Champions League bereikt. De Eindhovenaren wonnen na verlenging met 3-1 van Juventus. Verdediger Ryan Flamingo maakte in de 98e minuut het beslissende doelpunt.

Mogelijk wint PSV dit jaar weer de beker. De laatste keer dat PSV de beker won, waren de supporters door het dollen heen. Dat zie je in de video bovenaan dit artikel.

In de achtste finales neemt PSV het op tegen Arsenal of Internazionale. Voor Feyenoord geldt hetzelfde. De loting is vrijdag.

PSV opende in de 53e minuut de score. Na een pass van Noa Lang nam Ivan Perisic de bal goed aan en werkte met een schot in de verre hoek fraai af: 1-0. Timothy Weah bracht Juventus met een afstandsschot langszij. De grensrechter vlagde voor buitenspel, maar daar bleek geen sprake van.

Ismael Saibari zette PSV ruim een kwartier voor tijd van dichtbij opnieuw op voorsprong, na voorbereidend werk van Perisic en Luuk de Jong (2-1).

In de eerste helft van de verlenging werd Flamingo de matchwinner door van dichtbij te scoren.

ANP