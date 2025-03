Supportersvereniging ziet crisis bij PSV, maar waakt voor paniek

"Bij PSV is de crisisvlag gehesen, maar we moeten voorkomen dat er paniek ontstaat". Dat zegt Rob Bogaarts, voorzitter van de supportersvereniging van de club. Hij erkent dat er onvrede is onder fans na de slechte resultaten van de afgelopen weken en de 1-7-nederlaag tegen Arsenal dinsdag, maar is dat voor de achterban "nog geen reden om wilde dingen te gaan doen".

Volgens Bogaarts is er net als na elke nederlaag geklaag op sociale media, maar is van protestacties geen sprake. "Er is geen boosheid zoals ik die eerder wel heb meegemaakt. Toen is weleens de spelersbus stilgezet, maar we weten dat dat geen nut heeft. Bij PSV is het per definitie rustiger dan bij bijvoorbeeld Ajax, omdat het vertrouwen er wel is dat er structureel goed aan de club gewerkt wordt."

Bogaarts ziet niets in ontslag van trainer Peter Bosz. "Het ergste wat er nu kan gebeuren is dat er paniek ontstaat. We moeten na de competitie rustig evalueren met Bosz, maar nu eerst de rust bewaren en de tweede plek binnenhalen."

Ineenstorting

PSV werd vorige week uitgeschakeld in het bekertoernooi en de Champions League zit er na volgende week naar alle waarschijnlijkheid ook op. In de Eredivisie is de voorsprong van 9 punten op Ajax de afgelopen weken veranderd in een achterstand van 8 punten.

Volgens Bogaarts heeft de ineenstorting van PSV te maken met het feit dat het team "minder in balans" is dan op weg naar het overtuigende kampioenschap van vorig seizoen. "Het is duidelijk dat de verdediging echt niet goed is. Daar is technisch directeur Earnest Stewart verantwoordelijk voor. Aankopen als Rick Karsdorp en Tyrell Malacia zijn er niet klaar voor en daardoor moet alles worden opgebouwd met noodspelers. Dus in de stevige evaluatie na het seizoen moet het gaan om de samenwerking tussen het technisch hart en de trainer."