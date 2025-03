PSV hard onderuit tegen Arsenal (1-7) in Champions League

PSV is na volgende week naar alle waarschijnlijkheid klaar in de Champions League. De Eindhovenaren gingen voor eigen publiek in de achtste finales hard onderuit tegen Arsenal: 1-7. De tweede ontmoeting in Londen is over acht dagen.

Bij De Oranjezondag noemde Jack van Gelder de afgenomen prestaties van PSV "de grootste terugval ooit in Nederland". Bekijk dat in de video hierboven.

Arsenal stond na een halfuur al op een voorsprong van 3-0. Oranje-international Jurriën Timber opende met zijn hoofd de score, waarna het elftal van coach Mikel Arteta via Ethan Nwaneri en Mikel Merino verder uitliep. Noa Lang bracht PSV kort voor rust wat dichterbij door een strafschop te benutten.

In de eerste minuten van de tweede helft besliste Arsenal het duel definitief, dankzij treffers van Martin Ødegaard (47e minuut) en Leandro Trossard (48e minuut). Ødegaard scoorde in de 73e minuut nog eens en Riccardo Calafiori bepaalde kort voor tijd de eindstand.

PSV heeft nu drie keer op rij verloren. Vorige week was Go Ahead Eagles twee keer te sterk, in de beker en in de competitie.

ANP