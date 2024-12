PSV verstevigt koppositie met simpele zege op Feyenoord

PSV heeft het jaar op overtuigende wijze afgesloten. Het elftal van trainer Peter Bosz rekende in het Philips Stadion af met Feyenoord: 3-0. Halverwege de competitie heeft koploper PSV een voorsprong van 10 punten op Feyenoord, dat de winterstop ingaat als nummer 4.

Noa Lang zette PSV na een kwartier spelen op voorsprong. De buitenspeler troefde Bart Nieuwkoop af toen hij bij de eerste paal opdook en een voorzet van Ivan Perisic afwerkte. Luuk de Jong zorgde in de 27e minuut met zijn hoofd voor de 2-0. Opnieuw kwam de assist op naam van Perisic.

Grote kans

Feyenoord kreeg na een uur spelen een grote kans via Santiago Giménez, die de bal tegen de lat schoot. Malik Tillman besliste het duel in de 63e minuut door van buiten het zestienmetergebied in de verre hoek raak te schieten (3-0).

In de slotfase viel Hirving Lozano in. De PSV'er komt vanaf het nieuwe jaar uit voor de Amerikaanse club San Diego FC.

ANP