Voetbalwereld neemt afscheid van Johan Neeskens: 'Een fantastische man'

Vrienden, kennissen en genodigden uit de voetbalwereld stonden maandag stil bij het overlijden van oud-international Johan Neeskens (73). Bij de KNVB in Zeist kwamen ze samen om het voetbalicoon te eren. Voor de aanwezigen schieten woorden te kort om te omschrijven wat hij voor hen heeft betekend: "Ik heb alleen maar mooie herinneringen aan hem", zegt oud-voetballer Frank Rijkaard tegen Hart van Nederland.

Volgens Rijkaard overheerste verslagenheid toen hij hoorde dat Neeskens plotseling was overleden. "Heb wel een tijdje nodig gehad om dat te verwerken, een plekje te geven", laat hij weten. "Het was een fantastische man. Superlatieven komen te kort."

Ook Bert van Marwijk kijkt met warme gevoelens terug op zijn band met Neeskens, die hij bij de KNVB in Zeist leerde kennen toen ze allebei zestien jaar waren. "Ik weet nog goed dat we allebei gebracht werden door onze vaders, dat was de eerste kennismaking", zegt hij tegen Hart van Nederland.

Onder anderen Willem van Hanegem, Sjaak Swart en voormalige bondscoaches als Frank Rijkaard, Guus Hiddink en Bert van Marwijk waren aanwezig in Zeist, waar voor de ingang van de Campus de voetbalshirts hingen van de clubs waarvoor Neeskens heeft gevoetbald. Rijkaard was een van de sprekers, naast Jan Mulder, KNVB-voorzitter Frank Paauw en de zoon en dochter van 'de Nees'.

Carrière

Neeskens was voor KNVB WorldCoaches in Algerije toen hij onwel werd. Medische hulp mocht niet baten. Neeskens speelde tijdens zijn voetbalcarrière 49 interlands voor Oranje. In de WK-finale van 1974 tegen West-Duitsland opende de middenvelder al in de tweede minuut de score uit een strafschop. Oranje verloor met 2-1. Vier jaar later was Neeskens ook basisspeler in de WK-finale tegen Argentinië, die na verlenging met 3-1 verloren ging.

Voor de bijeenkomst bij de KNVB in Zeist is Neeskens in het bijzijn van zijn familie begraven in zijn woonplaats in Zwitserland.

Hart van Nederland/ANP