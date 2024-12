Amsterdam stopt 2,5 miljoen euro in meidenvoetbal: 'Net zo belangrijk als de jongens'

Het voetbalaanbod voor meisjes in Amsterdam gaat flink uitbreiden. Er komt een geldinjectie van maar liefst 2,5 miljoen euro, die bedoeld is voor het opzetten van meer meidenteams en voor het aantrekken van meer vrouwelijke trainers, coaches en bestuursleden.

Verantwoordelijk wethouder Sofyan Mbarki stelt dat er in de hoofdstad nu nog te weinig clubs zijn met een speciale meidenafdeling. In sommige delen van Amsterdam zijn er nog helemaal geen clubs die voetbal voor (jonge) vrouwen aanbieden. Volgens de bestuurder moet het voor alle verenigingen net zo belangrijk zijn als jongensvoetbal, maar hij stelt tegelijkertijd dat dat nog niet altijd het geval is.

Vrouwenvoetbal is steeds populairder! Vorig jaar heerste er rond de oranjeleeuwinnen dan ook een heuse oranjekoorts, die zelfs zo hoog opliep dat honderden fans 's nachts opbleven om een wedstrijd tegen de VS te kunnen kijken. Je ziet in de video bovenaan deze pagina.

Maatregelen

Om de verandering teweeg te brengen komen er zes tot acht 'meidenhubs' in de hoofdstad. Die verenigingen "worden langdurig ondersteund om de instroom te vergroten, zodat meer meiden op hun eigen niveau kunnen spelen, met voldoende trainers, materiaal, veldruimte en een veilige sportomgeving."

Daarnaast komt er ook een programma dat ervoor moet zorgen dat er meer vrouwelijke bestuurders in het voetbal komen. Dat ligt nu nog onder de 15 procent. En de gemeente werkt ook aan de organisatie van een jaarlijks internationaal toernooi tussen een viertal vrouwelijke topteams, waaronder sowieso Ajax gaat vallen.