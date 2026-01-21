Volg Hart van Nederland
Van stadion naar schoolbank: profvoetballers krijgen kinderen aan het lezen

Voetbal

Vandaag, 07:34

Terwijl bibliotheken en leesexperts al jaren worstelen om kinderen enthousiast te maken voor boeken, blijken profvoetbalclubs opvallend succesvol. In Overijssel zijn dankzij initiatieven van betaald voetbalorganisaties inmiddels meer dan 4000 kinderen met plezier gaan lezen. Sportnetwerk Overijssel noemt de resultaten opvallend goed en ziet dat clubs hun inzet verder opschalen, schrijft De Telegraaf.

De ontwikkeling komt op een moment dat de leesvaardigheid van jongeren onder druk staat. Volgens de Onderwijsinspectie verlaat een groeiende groep leerlingen het onderwijs met laaggeletterdheid. Om die trend te keren zijn de afgelopen jaren tal van initiatieven opgestart, zoals de Boekenweek voor Jongeren, BoekStart en de Nationale Voorleesdagen. Toch blijft het lastig om kinderen structureel aan het lezen te krijgen. Het imago van lezen als ‘saai’ en de afnemende concentratie voor langere teksten worden vaak als belangrijkste oorzaken genoemd.

Handen ineen slaan

Opvallend genoeg lijken betaald voetbalclubs die barrières makkelijker te doorbreken. In Overijssel slaan FC Twente, Go Ahead Eagles, Heracles Almelo en PEC Zwolle de handen ineen binnen hun maatschappelijke programma’s. Met behulp van rolmodellen uit het profvoetbal weten zij basisschoolleerlingen te prikkelen om wél een boek open te slaan.

Spelers van Heracles Almelo gaan regelmatig langs op basisscholen, samen met clubmascotte Bultje. Wanneer middenvelder Sem Scheperman begint voor te lezen uit Clubliefde van schrijver Gerard van Gemert, is het direct stil in de klas. In groep 7 van basisschool De Widerode in Wierden luisteren de kinderen aandachtig. “Dat werkt eigenlijk altijd,” zegt Scheperman. “Als ik geen profvoetballer was geworden, was ik waarschijnlijk leraar.”

Door Redactie Hart van Nederland

