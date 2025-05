Boeken lenen zonder boete of kosten: dit is waarom Rotterdam het doet

Een beeld dat je de laatste jaren steeds minder ziet: een rij voor de bibliotheek. Toch stonden donderdagochtend tientallen mensen met smart te wachten tot de deuren van de bibliotheek aan de Hoogstraat opengingen. Ze wilden als eersten profiteren van iets bijzonders: vanaf 1 mei kunnen álle Rotterdammers gratis boeken lenen. De gemeente wil hiermee de liefde voor lezen nieuw leven inblazen.

Iedere inwoner van de stad mag zich kosteloos aanmelden bij een van de 23 bibliotheekvestigingen. Daarna mogen ze jaarlijks zes boeken lenen, zonder boetes. Volgens de gemeente is Rotterdam de eerste stad in Nederland die deze stap zet. "Het is goed dat ze dit doen", zegt een bezoeker, die in voorzichtig Nederlands praat. "Als je centjes in je zak kan houden, is dat beter. Alles is al duur tegenwoordig."

Plus-abonnement

Bezoekers krijgen met het gratis abonnement ook korting of gratis toegang tot evenementen zoals lezingen en cursussen. Wie vaker wil lenen of digitale boeken wil gebruiken, kan overstappen naar een Plus-abonnement. Dat kost vier euro per maand en biedt onbeperkt toegang tot boeken, e-books en luisterboeken.

Wethouder Said Kasmi noemt de bibliotheek "van grote waarde" voor de stad. Hij zegt: "Een stad die leest is een stad die groeit. En met deze stap maken we Rotterdam alleen maar sterker." Twee vrouwelijke bezoekers beamen dat. "Wij komen hier om beter Nederlands te leren, door te lezen. Ik wil zelf beginnen met kinderboeken om bij de basis te beginnen."

Plannen voor bibliotheek

Tegelijkertijd werkt de gemeente aan een grote renovatie van de hoofdvestiging aan de Binnenrotte, vlak bij station Blaak. Het markante gebouw met de opvallende gele buizen moet straks weer helemaal van deze tijd zijn. In 2029 moet de vernieuwde bibliotheek klaar zijn.