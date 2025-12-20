Volg Hart van Nederland
Brutaal: Temu gebruikt zonder toestemming afbeeldingen van Jip en Janneke en Dikkie Dik

Vandaag, 21:11

Het Chinese verkoopplatform Temu heeft op verzoek van Nederlandse uitgeverijen tientallen producten van de website verwijderd met afbeeldingen uit populaire Nederlandse kinderboeken. Singel Uitgeverijen, dat onder meer boeken over Jip en Janneke en Woezel & Pip uitgeeft, heeft zaterdag een bericht hierover van De Grote Vriendelijke Podcast bevestigd.

Temu verkocht onder meer dekbedhoezen, handdoeken en kleding met daarop afbeeldingen van Jip en Janneke, Woezel & Pip en Dikkie Dik. Maar voor het gebruik van de afbeeldingen is niet betaald. Daardoor schendt Temu het copyright van de makers.

"Steeds vaker en steeds brutaler worden de illustraties zonder toestemming gebruikt door derden, die met hun producten inbreuk maken op onze auteurs- en merkrechten", zegt directeur Paulien Loerts van Singel Uitgeverijen. "En die producten laten veelal kwalitatief zeer te wensen over. Door de opkomst van verkoopplatforms als Temu gebeurt dat nu veel vaker dan voorheen. Wij zullen te allen tijde streng optreden tegen dergelijke inbreukmakers."

Veel Nederlanders shoppen op Chinese webwinkels vanwege de goedkope producten:

Nederlanders halen vaak kleding uit China: 'Veel voor weinig'
2:27

Nederlanders halen vaak kleding uit China: 'Veel voor weinig'

Ook Gottmer Uitgevers Groep, die de rechten van Dikkie Dik beheert, laat weten dat "wij dit blijven monitoren. De producten zijn op dit moment verwijderd. Mochten de producten toch weer beschikbaar komen, dan zullen wij zeker verdere stappen ondernemen." De uitgeverij wil ook onderzoeken of Nederlandse gedupeerden samen kunnen optrekken tegen dit soort misbruik van Nederlandse illustraties.

Temu was zaterdag vooralsnog onbereikbaar voor commentaar.

Door ANP

