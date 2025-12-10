Volg Hart van Nederland
Hans Otjes (78), bekend van de revues van André van Duin, overleden

Vandaag, 16:15

Acteur en komiek Hans Otjes is overleden. Hij stierf maandag op 78-jarige leeftijd in zijn woonplaats Hoorn, heeft zijn familie woensdag bekendgemaakt.

Otjes speelde jarenlang diverse rollen op televisie en in theaters. Bij het grote publiek is hij vooral bekend als aangever in de revues van André van Duin. Dit deed hij in de jaren tachtig naast Frans van Dusschoten. Ook speelde hij de kapitein van professor Archibald Chagrijn in de Bassie en Adriaan-serie De huilende professor en was hij in diverse andere kinder- en jeugdproducties te zien. Otjes was daarnaast een veelgevraagd stemacteur. Hij leende zijn stem onder meer aan series als De Freggels, DuckTales en Alfred Jodocus Kwak.

Gezondheidsproblemen

Vanaf eind jaren tachtig kreeg Otjes te maken met gezondheidsproblemen. Zo onderging hij meerdere stembandoperaties en kreeg hij een burn-out. Daardoor trok hij zich noodgedwongen terug uit het theater. Wel was Otjes nog actief met het geven van lezingen en als kinderboekenschrijver.

Volgens zijn familie bracht Otjes "ondanks zijn teruggetrokken bestaan, nog altijd licht en tover waar hij kwam".

Door ANP

