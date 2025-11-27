Volg Hart van Nederland
Stijn Franken, advocaat van Lucia de Berk en Volkert van der Graaf, overleden

Vandaag, 12:12 - Update: 30 minuten geleden

Strafrechtadvocaat Stijn Franken is op 58-jarige leeftijd overleden, dat heeft zijn advocatenkantoor Spijker Strafrechtadvocaten donderdag bekendgemaakt. Franken was al enige tijd ziek. Hij leed aan kanker.

Stijn Franken studeerde rechten in Tilburg, waar hij ook promoveerde. Franken was sinds 1994 advocaat en deed in zijn carrière verschillende grote strafzaken, die veel media-aandacht kregen. Zelf stond Franken erom bekend de media liever te mijden.

Lucia de Berk

Misschien wel zijn bekendste zaak is die van Lucia de Berk. De Haagse verpleegkundige kreeg aanvankelijk een levenslange celstraf voor zeven moorden en drie moordpogingen op ziekenhuispatiënten. Met de hulp van Franken lukte het om de zaak over te laten doen, wat in 2010 leidde tot haar vrijspraak.

Ook stond Franken andere bekende namen bij zoals Volkert van der G., de moordenaar van Pim Fortuyn en Willem Holleeder. Over zijn leven en zijn werk als advocaat schreef hij eind 2024 het boek Laatste man.

Door ANP

