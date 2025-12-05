Bassist Cuby & the Blizzards, Herman Deinum, op 79-jarige leeftijd overleden

Bassist Herman Deinum van de bluesband Cuby & the Blizzards is op 79-jarige leeftijd overleden. Het Cuby and the Blizzards (C+B) Museum deelt dat Deinum vrijdag stierf in zijn woonplaats Nijverdal. "Fans kwamen speciaal voor hem naar de concerten, om van zijn duidelijk hoorbare, melodieuze, stuwende baspartijen te genieten", aldus het museum.

Deinum sloot zich in 1969 samen met zijn jeugdvriend Hans la Faille aan bij Cuby and the Blizzards, dat eerder was opgericht door Harry Muskee. Ook Herman Brood en Eelco Gelling speelden in de band.

De band bracht onder meer de nummers Back Home (A Man), Window of My Eyes, Appleknockers Flophouse en Another Day, Another Road uit. De band is jaarlijks met meerdere nummers terug te horen in de NPO Radio 2 Top 2000.