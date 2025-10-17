Terug

Volg Hart van Nederland
OverzichtRegioUitzendingenWeerTip de redactiePanelVideo's
Ace Frehley (74), gitarist van KISS, overleden

Ace Frehley (74), gitarist van KISS, overleden

BN'ers

Vandaag, 07:45 - Update: 25 minuten geleden

Link gekopieerd

De gitarist van de Amerikaanse rockband KISS, Ace Frehley, is op 74-jarige leeftijd overleden. Dat meldt zijn familie donderdag in een verklaring. Hoe Frehley is overleden is nog niet bekendgemaakt, maar recentelijk was de gitarist opgenomen in het ziekenhuis na een val in zijn studio.

Vorige week annuleerde de 74-jarige Frehley de rest van zijn tourdata voor 2025 vanwege aanhoudende gezondheidsproblemen. "De omvang van zijn overlijden is enorm en nauwelijks te bevatten. Wanneer we terugdenken aan al zijn ongelooflijke levensprestaties, zal de herinnering aan Ace voor altijd voortleven!", aldus de verklaring van Frehley's familie.

In 1973 richtte Frehley samen met Paul Stanley, Gene Simmons en Peter Criss de rockband KISS op. Frehley verliet de band in 2002. Hij had ook een succesvolle solocarrière. KISS werd onder meer bekend door hun opvallende outfits en schmink. Hun grootste hit, I Was Made for Loving You, stond 4 weken bovenaan de Nederlandse top 40 en staat ieder jaar in de Top 2000.

Door ANP

Ontvang onze nieuwsbrief

Wil je persoonlijke en indrukwekkende verhalen, met het laatste (positieve of regionale) nieuws, tips en achtergrond, in je mailbox ontvangen? Meld je dan aan voor de nieuwsbrief.

Meld je aan voor onze wekelijkse nieuwsbrief met daarin het laatste nieuws en aanbiedingen die wijzelf of in samenwerking met onze partners organiseren. Je kunt je op ieder moment afmelden. Zie voor meer informatie de privacyverklaring.

Laatste nieuws
112
Advies & Tips
Economie
Entertainment
Infrastructuur
Milieu en Gezondheid
Politiek
Royalty
Sport
Tech
Weer
Regionieuws
Drenthe
Flevoland
Friesland
Gelderland
Groningen
Limburg
Noord-Brabant
Noord-Holland
Overijssel
Utrecht
Zeeland
Zuid-Holland
Voorwaarden
Over ons
Privacyverklaring
Gebruiksvoorwaarden
Cookieverklaring
Digitale diensten
Cookie instellingen
Adverteren
Vacatures
Publieksservice
Tip de redactie
Correcties en aanvullingen
Redactiestatuut Hart van Nederland
Toegankelijkheid
Contact met de redactie
020-8007777
hart@talpanetwork.com
Volg Hart van Nederland
© 2025 Talpa Network. Alle rechten voorbehouden. Geen tekst- en datamining.