Ace Frehley (74), gitarist van KISS, overleden

De gitarist van de Amerikaanse rockband KISS, Ace Frehley, is op 74-jarige leeftijd overleden. Dat meldt zijn familie donderdag in een verklaring. Hoe Frehley is overleden is nog niet bekendgemaakt, maar recentelijk was de gitarist opgenomen in het ziekenhuis na een val in zijn studio.

Vorige week annuleerde de 74-jarige Frehley de rest van zijn tourdata voor 2025 vanwege aanhoudende gezondheidsproblemen. "De omvang van zijn overlijden is enorm en nauwelijks te bevatten. Wanneer we terugdenken aan al zijn ongelooflijke levensprestaties, zal de herinnering aan Ace voor altijd voortleven!", aldus de verklaring van Frehley's familie.

In 1973 richtte Frehley samen met Paul Stanley, Gene Simmons en Peter Criss de rockband KISS op. Frehley verliet de band in 2002. Hij had ook een succesvolle solocarrière. KISS werd onder meer bekend door hun opvallende outfits en schmink. Hun grootste hit, I Was Made for Loving You, stond 4 weken bovenaan de Nederlandse top 40 en staat ieder jaar in de Top 2000.