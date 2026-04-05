Landelijk stadionverbod voor fans met gezichtsbedekking

Supporters die met gezichtsbedekkende kleding het stadion betreden, kunnen een landelijk stadionverbod van negen maanden verwachten. Dat zegt een woordvoerder van de KNVB. PEC-supporters droegen zondag tijdens de IJsselderby tegen Go Ahead Eagles tegen de afspraken in gezichtsbedekking, zoals te zien is in de video bovenaan. Ze moesten door de ME uit het stadion worden gehaald.

De KNVB benadrukt dat gezichtsbedekkende kleding in stadions verboden is. "Met deze actie verpest een kleine groep het voor veel voetballiefhebbers om van de wedstrijd te genieten", aldus een woordvoerder van de voetbalbond. De KNVB hoopt dat zo veel mogelijk daders worden gepakt en gestraft. De bond zegt de clubs en de lokale autoriteiten hierbij te steunen.

Geen gehoor geven

De supporters uit Zwolle weigerden de gezichtsbedekking te verwijderen en gaven geen gehoor aan een oproep om het stadion te verlaten. Het duel in Deventer begon hierdoor ruim anderhalf uur later.

Een deel van de Zwolse fans stak in het uitvak ook vuurwerk af. Hierop staat een stadionverbod van 18 maanden, meldt de KNVB.