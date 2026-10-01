OverzichtTip de redactie
Volg Hart van Nederland
OverzichtRegioUitzendingenWeerTip de redactiePanelVideo's
Oranje voorkomt dankzij Reijnders eerste nederlaag in Nations League

Oranje voorkomt dankzij Reijnders eerste nederlaag in Nations League

Voetbal

Vandaag, 22:48

Het Nederlands elftal heeft een eerste nederlaag in de Nations League moeizaam voorkomen. Na een slechte eerste helft kwam het elftal van bondscoach Xavi Hernández in Thessaloniki tegen Griekenland na rust alsnog langszij: 2-2.

Oranje blijft dankzij het gelijkspel op de tweede plaats staan in groep 2 van de A-divisie, achter koploper Griekenland. Zondag is Servië in Eindhoven de volgende tegenstander.

Oranje kan koppositie pakken tegen Griekenland: 'Maak je borst maar nat'

In bovenstaande video dachten Griekse supporters in Nederland nog dat zij overtuigend van Oranje konden winnen.

Griekenland opende halverwege de eerste helft de score. Denzel Dumfries verloor na een lange bal een kopduel, waarna Fotis Ioannidis binnen kon schieten: 1-0. Kort voor rust verdubbelde invaller Giorgos Masouras de voorsprong. Na een slechte terugspeelbal van Ruben van Bommel liep Masouras weg uit de rug van Jurriën Timber (2-0).

Met invallers Ryan Gravenberch, Tijjani Reijnders en Noa Lang kwam Oranje in de tweede helft dichterbij. Aanvoerder Virgil van Dijk kopte na een uur spelen raak uit een hoekschop: 2-1. Dumfries dacht even later gelijk te maken, maar bleek buitenspel te hebben gestaan. Reijnders maakte in de 89e minuut alsnog gelijk.

Vader Gjivai Zechiël trots op zoon na selectie Oranje

In bovenstaande video vertelt de vader van Gjivai Zechiël over de selectie van zijn zoon bij het Nederlands Elftal. Zechiël maakte in de wedstrijd tegen Griekenland donderdag zijn debuut.

Door ANP

Lees ook

Blijdschap bij Rotterdamse amateurclub om 'hun' Oranje-talent Gjivai Zechiël
Voetbal
Blijdschap bij Rotterdamse amateurclub om 'hun' Oranje-talent Gjivai Zechiël
Xavi maakt eerste keuzes bij Oranje: goed nieuws voor Veerman en Van Dijk
Voetbal
Xavi maakt eerste keuzes bij Oranje: goed nieuws voor Veerman en Van Dijk
Xavi Hernández begint vol ambitie aan Oranje: 'Hier om te winnen'
Voetbal
Xavi Hernández begint vol ambitie aan Oranje: 'Hier om te winnen'
Laatste nieuws
112
Advies & Tips
Economie
Entertainment
Infrastructuur
Milieu en Gezondheid
Politiek
Royalty
Sport
Tech
Weer
Regionieuws
Drenthe
Flevoland
Friesland
Gelderland
Groningen
Limburg
Noord-Brabant
Noord-Holland
Overijssel
Utrecht
Zeeland
Zuid-Holland
Voorwaarden
Over ons
Privacyverklaring
Gebruiksvoorwaarden
Cookieverklaring
Digitale diensten
Cookie instellingen
Upod & Talpa Network
Adverteren
Vacatures
Publieksservice
Tip de redactie
Correcties en aanvullingen
Redactiestatuut Hart van Nederland
Toegankelijkheid
Contact met de redactie
020-8007777
hart@talpanetwork.com
Volg Hart van Nederland
© 2026 Talpa. Alle rechten voorbehouden. Geen tekst- en datamining.