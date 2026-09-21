Xavi maakt eerste keuzes bij Oranje: goed nieuws voor Veerman en Van Dijk

Xavi Hernández gaat bij het Nederlands elftal direct zijn eigen koers varen. De nieuwe bondscoach wil Oranje met passie en intensiteit laten spelen, ziet een belangrijke rol voor de teruggekeerde Joey Veerman en gaat vaker achter gesloten deuren trainen. Ook is duidelijk dat Virgil van Dijk doorgaat en aanvoerder blijft. Voor Memphis Depay, die voor de komende interlands niet geselecteerd is, staat de deur in de toekomst ook nog open.

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"We zullen het initiatief proberen te nemen. Ik kan beloven dat we met passie en intensiteit zullen spelen. Ik kan geen resultaten beloven", zegt Xavi maandag tijdens een persconferentie in Zeist. Oranje strandde onder zijn voorganger Ronald Koeman op het WK in de zestiende finales tegen Marokko. Xavi wil niet terugkijken. "Ik respecteer Ronald en zal niet over het verleden praten."

Gjivai Zechiël mag onder Xavi zijn debuut maken in Oranje. In de bovenstaande video vertelt zijn trotse vader Rowan hoe hij dit nieuws te horen kreeg.

Veerman en Van Dijk krijgt vertrouwen van Xavi

Een speler die meteen profiteert van de komst van Xavi is Joey Veerman. De middenvelder van Borussia Dortmund raakte na het EK van 2024 buiten beeld bij Koeman, maar is nu weer opgeroepen. "Hij speelt heel goed. Hij heeft grote kwaliteiten. Technisch is hij top", zegt Xavi. "Ik hou van hem als speler." Volgens de bondscoach kan Veerman belangrijk worden in de opbouw.

Ook Van Dijk blijft onderdeel van Oranje. De 35-jarige verdediger vertelt aan ESPN dat hij na een gesprek met Xavi snel besloot om door te gaan als international. "Dat was er vanaf de eerste seconde, dus het gesprek hoefde niet zo lang te duren." Xavi maakte maandag duidelijk dat Van Dijk ook aanvoerder blijft.

Memphis Depay ontbreekt juist in de selectie voor de komende vier interlands, maar hoeft zijn interlandloopbaan nog niet af te schrijven. Volgens Xavi staat de deur voor de topscorer aller tijden van Oranje nog open.

Dit is de Oranje-selectie Nathan Aké (Fenerbahçe), Ruben van Bommel (PSV), Brian Brobbey (Sunderland), Virgil van Dijk (Liverpool), Denzel Dumfries (Real Madrid), Mark Flekken (Bayer Leverkusen), Jeremie Frimpong (Liverpool), Cody Gakpo (Liverpool), Lutsharel Geertruida (PSV), Ryan Gravenberch (Liverpool), Jorrel Hato (Chelsea), Jan Paul van Hecke (Tottenham Hotspur), Justin Kluivert (Bournemouth), Teun Koopmeiners (Juventus), Noa Lang (Napoli), Donyell Malen (AS Roma), Tijjani Reijnders (Al-Qadsiah), Robin Roefs (Sunderland), Crysencio Summerville (Al-Hilal), Kenneth Taylor (Lazio), Jurriën Timber (Arsenal), Quinten Timber (Crystal Palace), Joey Veerman (Borussia Dortmund), Micky van de Ven (Tottenham Hotspur), Bart Verbruggen (Brighton & Hove Albion), Gjivai Zechiël (Feyenoord).

Meer trainen achter gesloten deuren

Ook rond de trainingen verandert er het nodige. Xavi wil meer tactisch kunnen oefenen zonder dat journalisten meekijken. Van de elf trainingen in deze interlandperiode zijn er twee volledig besloten. Bij negen andere trainingen is de pers alleen de eerste vijftien tot twintig minuten welkom.

De Spanjaard zegt inmiddels aardig gewend te zijn aan Nederland. Vooral de Nederlandse stiptheid valt hem op. "Jullie zijn goed georganiseerd. 10.00 uur is 10.00 uur. In Spanje werkt dat net iets anders." Ook de directe houding bevalt hem. "De mensen zijn heel direct en eerlijk. Daar hou ik van."