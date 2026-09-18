Depay niet bij eerste Oranje-selectie, Veerman maakt rentree

Memphis Depay ontbreekt in de eerste selectie van het Nederlands elftal onder bondscoach Xavi Hernández. De topscorer aller tijden van Oranje was er afgelopen zomer nog bij op het WK, maar krijgt voor de komende vier Nations League-duels geen oproep. Joey Veerman keert juist terug bij Oranje.

Xavi heeft in totaal 26 spelers geselecteerd. Ruben van Bommel en Gjivai Zechiël zitten voor het eerst bij de selectie. Aanvoerder Virgil van Dijk is wel gewoon opgeroepen.

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Veerman terug bij Oranje

Veerman kreeg onder voormalig bondscoach Ronald Koeman geen oproep meer, maar krijgt van Xavi opnieuw een kans. Ook Jurriën Timber keert terug. Hij miste het WK vanwege een blessure, maar is inmiddels hersteld. Jeremie Frimpong en Kenneth Taylor zijn eveneens terug. Frenkie de Jong ontbreekt vanwege een blessure.

Naast Depay zijn ook Marten de Roon, Guus Til, Mats Wieffer en Wout Weghorst niet geselecteerd. Zij maakten afgelopen zomer nog wel deel uit van de WK-selectie.

Dit is de Oranje-selectie Nathan Aké (Fenerbahçe), Ruben van Bommel (PSV), Brian Brobbey (Sunderland), Virgil van Dijk (Liverpool), Denzel Dumfries (Real Madrid), Mark Flekken (Bayer Leverkusen), Jeremie Frimpong (Liverpool), Cody Gakpo (Liverpool), Lutsharel Geertruida (PSV), Ryan Gravenberch (Liverpool), Jorrel Hato (Chelsea), Jan Paul van Hecke (Tottenham Hotspur), Justin Kluivert (Bournemouth), Teun Koopmeiners (Juventus), Noa Lang (Napoli), Donyell Malen (AS Roma), Tijjani Reijnders (Al-Qadsiah), Robin Roefs (Sunderland), Crysencio Summerville (Al-Hilal), Kenneth Taylor (Lazio), Jurriën Timber (Arsenal), Quinten Timber (Crystal Palace), Joey Veerman (Borussia Dortmund), Micky van de Ven (Tottenham Hotspur), Bart Verbruggen (Brighton & Hove Albion), Gjivai Zechiël (Feyenoord).

Xavi gaat niet in op individuele keuzes

"Met het oog op het programma van vier duels tijdens deze interlandperiode biedt een selectie van 26 spelers ons voldoende mogelijkheden en flexibiliteit", laat Xavi weten in een verklaring van de KNVB. Hij gaf geen toelichting bij de individuele keuzes.

Van de 35-jarige Van Dijk was bekend dat hij zijn toekomst zou laten afhangen van de gesprekken met Xavi. "Tegelijkertijd kunnen we met deze groepsgrootte gericht aan de slag en alle spelers goed beoordelen. Voor mij als bondscoach is het bovendien waardevol om hen de komende weken, waarin we voor het eerst intensief samenwerken, van dichtbij mee te maken en beter te leren kennen", aldus Xavi.

Vier wedstrijden voor Oranje

Oranje speelt tijdens de komende interlandperiode vier wedstrijden in de Nations League. Op 24 september komt Duitsland naar Nederland. Drie dagen later speelt Oranje uit tegen Servië. Daarna volgen Griekenland uit op 1 oktober en Servië thuis op 4 oktober.

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