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Xavi op zoek naar Oranje-namen: wie grijpt zijn kans bij Ajax-PSV?

Voetbal

Gisteren, 22:52

De nieuwe bondscoach van Oranje, Xavi Hernández, zat zaterdagavond op de tribune zit bij de wedstrijd tussen Ajax en PSV. Een belangrijk moment voor de Spanjaard, want een dag later moet hij zijn eerste voorselectie bekendmaken. Welke spelers heeft Xavi nog op zijn lijstje staan en wie kan hem zaterdagavond op de valreep overtuigen?

Xavi heeft nadrukkelijk gezegd dat niemand automatisch zeker is van zijn plek en dat hij jonge talenten actief volgt. Kees Smit van AZ is daarbij een opvallende naam. Xavi heeft hem zelf al genoemd.

Ook Ruben van Bommel van PSV en Luciano Valente van Feyenoord worden genoemd als talenten die op zijn volglijst staan. Daarnaast zouden onder anderen ook Sean Steur, Aaron Bouwman en Gjivai Zechiël op de radar staan.

Veel vertrouwen in bondscoach Xavi

Onder Nederlandse voetbalfans is er ondertussen veel vertrouwen in de nieuwe bondscoach. Uit het Hart van Nederland panel blijkt dat 77 procent veel of enigszins vertrouwen heeft in Xavi. Fans zien onder anderen Cody Gakpo, Frenkie de Jong, Denzel Dumfries en Ryan Gravenberch graag terug in Oranje, terwijl over spelers als Memphis Depay en Wout Weghorst meer verdeeldheid bestaat.

Xavi maakt op 18 september zijn definitieve selectie bekend. Zijn eerste wedstrijd als bondscoach volgt op 24 september, wanneer Nederland het in de Nations League opneemt tegen Duitsland.

Nederlanders hebben een duidelijke mening over wie er in Oranje moet, dat zie je in bovenstaande video.

Door Redactie Hart van Nederland

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