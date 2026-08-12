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Spanjaard Xavi nieuwe bondscoach Nederlands elftal

Voetbal

Gisteren, 21:05

Xavi Hernández is de nieuwe bondscoach van het Nederlands elftal. De KNVB heeft de Spaanse oud-voetballer aangesteld als opvolger van Ronald Koeman.

De 46-jarige voormalig trainer van onder meer FC Barcelona heeft een contract getekend tot en met het WK van 2030. Xavi is de opvolger van Ronald Koeman, die vertrok na het teleurstellend verlopen WK van deze zomer.

In bovenstaande video's zie je wat Nederlanders vinden van een buitenlandse bondscoach.

Xavi speelde jaren voor FC Barcelona en het Spaanse nationale team. Met Spanje werd hij ook wereldkampioen. In 2010 versloeg hij in de finale Nederland. Bij Barcelona had hij zowel Frank Rijkaard als Louis van Gaal als trainer.

Door Redactie Hart van Nederland/ANP

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