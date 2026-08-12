KNVB in gesprek met buitenlandse trainers voor bondscoachschap

De KNVB is nog steeds hard op zoek naar een vervanger voor Ronald Koeman. Nederland zit namelijk nog steeds zonder bondscoach en volgens De Telegraaf is de voetbalbond nu ook buitenlandse coaches aan het overwegen. Volgens de krant zijn Spanjaarden Xavi Hernández en Roberto Martínez benaderd voor de positie.

Sinds het vertrek van Ronald Koeman na de uitschakeling tegen Marokko op het WK voetbal zit het Nederlands elftal zonder coach. Eerder vielen al de namen van Peter Bosz, Erik ten Hag, Arne Slot en Michael Reiziger.

De KNVB kijkt nu ook naar een bondscoach uit het buitenland. Volgens De Telegraaf zijn namelijk gesprekken gevoerd met Xavi Hernández, voormalig trainer van FC Barcelona, en Roberto Martínez, voormalig bondscoach van België en Portugal. Hoe geïnteresseerd de twee trainers zijn, is niet bekend.

Niet iedereen zit echter te wachten op Martínez als nieuwe bondscoach. Uit onderzoek onder het Hart van Nederland Panel blijkt dat 56 procent van de ondervraagden die hem voldoende kennen, hem geen goede keuze vindt. 44 procent ziet Martínez wel zitten als nieuwe bondscoach van Oranje.

Liever Nederlandse bondscoach

Een buitenlandse bondscoach is voor Oranje bijzonder. De laatste keer dat Nederland een bondscoach had die niet uit Nederland kwam, was in 1978. Toen stond Oostenrijker Ernst Happel aan het roer. Happel leidde Oranje dat jaar naar de finale van het WK, waarin Nederland verloor van gastland Argentinië.

Als het aan de meeste voetballiefhebbers en fans in het panel ligt zouden we altijd in eigen land moeten kijken voor bondscoaches. 51 procent vindt dat Oranje altijd door een Nederlander moet worden gecoacht, 46 procent vindt de nationaliteit niet doorslaggevend. 3 procent heeft geen mening.

De tijd om een nieuwe bondscoach te vinden, begint te dringen. Op 24 september speelt het Nederlands elftal namelijk tegen Duitsland in de Nations League. Naast een bondscoach moet er voor deze wedstrijd ook nog een technische staf gevonden worden.