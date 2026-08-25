Xavi Hernández begint vol ambitie aan Oranje: 'Hier om te winnen'

Xavi Hernández heeft dinsdag bij zijn presentatie als nieuwe bondscoach van het Nederlands elftal meteen duidelijk gemaakt wat hij met Oranje wil bereiken. "Ik ben een winnaar. Wij zijn hier om te winnen", zei de opvolger van Ronald Koeman tijdens een drukbezochte persconferentie in Zeist.

De Spanjaard liet bij zijn eerste optreden als bondscoach ook meteen enkele woorden Nederlands horen. "Dank je wel", zei hij nadat KNVB-directeur topsport Nigel de Jong hem het woord gaf.

Xavi voelt sterke band met Nederlands voetbal

Xavi voelt naar eigen zeggen een sterke band met Nederland. "Ik heb veel connecties met dit land. Mijn gevoel vandaag is dat ik naar de universiteit van het voetbal ga", vertelde hij. "Ik heb veel geleerd als speler en coach. Het belangrijkste is voor mij om een team en een familie te smeden."

Ook over de manier waarop Oranje onder zijn leiding moet gaan voetballen, is Xavi duidelijk. "We willen wedstrijden domineren, initiatief nemen aan de bal en tegelijkertijd een team met passie en ambitie zijn. We willen meedoen, genieten en winnen."

KNVB koos voor Xavi na afvallen Guardiola en Slot

De KNVB had vier kandidaten voor het bondscoachschap. Pep Guardiola en Arne Slot bleken niet beschikbaar. "We hebben gelijk geschakeld naar Xavi. Die nu hier naast mij zit", zei De Jong. De gesprekken met Xavi vonden de afgelopen vier weken plaats. De KNVB sprak hem meerdere keren thuis in Barcelona en ook in Nederland.

Volgens De Jong sluit de voetbalvisie van Xavi goed aan bij die van Oranje. "Een belangrijk detail is dat hij zichzelf een zoon van het Nederlandse voetbal noemt. Het is iemand die de Nederlandse voetbalcultuur omarmt", zei hij.

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"Xavi staat voor attractief voetbal, hoog druk zetten. Dominant voetbal spelen, altijd de bal willen hebben. Xavi speelt met basisprincipes die dicht bij ons staan. Daarom denk ik dat dit de juiste match is."

De eerste opdracht voor Xavi is om de spelersgroep goed in kaart te brengen. Aan de verwachtingen verandert volgens De Jong weinig. "Maar we zijn hier ook om te presteren met elkaar. De ambitie is hetzelfde als onder de vorige bondscoach."