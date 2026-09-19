Blijdschap bij Rotterdamse amateurclub om 'hun' Oranje-talent Gjivai Zechiël

De naam XerxesDZB zegt je misschien niet meteen iets en toch heeft de amateurclub in Rotterdam veel grote voetbaltalenten voortgebracht. Ooit verdedigden grote namen als Willem Van Hanegem, Coen Moulijn en Faas Wilkes de clubkleuren. Nu komt er hopelijk snel een nieuwe Oranje International bij: Gjivai Zechiël. Hij is goed op weg, want de nieuwe bondscoach heeft hem geselecteerd.

In Rotterdam springen ze een gat in de lucht. Zo ook oud-teamgenoot van Zechiël, Romeé van de Lavoir. Ze spelen momenteel allebei in het eerste van Feyenoord, maar hebben vroeger ook samen gevoetbald. "We hebben altijd gezegd dat hij het zou gaan halen en dat kan hij nu al laten zien", zegt ze tegen Hart van Nederland.

Niet voor ons houden

Ze denkt dat Zechiël een goede toevoeging is voor de Oranje Leeuwen. "Hij speelt lekker naar voren en heeft een goed spelinzicht." Ook vader Rowan Zechiël is heel trots op zijn zoon. "Het is cliché, maar iedere voetbalouder droomt ervan."

De familie van de voetballer hoorde het nieuws in het oogziekenhuis, waar vader Rowan met Zechiëls opa was voor een controle. "We kregen het te horen in een hele stille wachtkamer, maar ja, we konden het niet voor ons houden."

Eerste interland

De cijfers van middenvelder Gjivai Zechiël liegen er niet om: in zes wedstrijden heeft hij al vijf keer gescoord en drie keer een assist gegeven. Dit is ook opgevallen bij onze nieuw Spaanse Bondscoach Xavi die hem in zijn eerste interlandperiode meteen bij de groep haalt.

Wie weet komt hij gelijk in actie bij de eerste interlandwedstrijd op 24 september, tegen Duitsland in de Nations League.