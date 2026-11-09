Oranje moet Van Dijk en Brobbey missen in cruciale Nations League-duels

Het Nederlands elftal moet het in de laatste twee groepswedstrijden van de Nations League zonder aanvoerder Virgil van Dijk en spits Brian Brobbey doen. Beide spelers zijn onvoldoende fit en kunnen niet in actie komen tegen Griekenland en Duitsland. Dat meldt de KNVB maandag. Het is nog niet duidelijk wie de aanvoerdersband van Van Dijk gaat overnemen.

Door het afhaken van Van Dijk en Brobbey bestaat de selectie van bondscoach Xavi Hernández nog uit 23 spelers. Het is nog niet bekend of de bondscoach vervangers oproept voor de twee internationals.

Belangrijke wedstrijden voor Oranje

Nederland neemt het vrijdag in de Johan Cruijff ArenA op tegen Griekenland. Drie dagen later wacht de laatste groepswedstrijd, uit tegen Duitsland in Berlijn.

Oranje deelt momenteel de koppositie in de poule met Griekenland. Beide landen hebben acht punten, gevolgd door Duitsland met vijf punten. Servië staat onderaan zonder punten. De beste twee landen plaatsen zich voor de kwartfinales van de Nations League, die volgend jaar maart worden gespeeld.

Van Dijk draagt de aanvoerdersband sinds maart 2018. Sportverslaggever Noa Vahle denkt dat de nieuwe aanvoerder donderdag tijdens de persconferentie bekend wordt gemaakt. Het zal dan waarschijnlijk tussen Frenkie de Jong en Denzel Dumfries gaan.