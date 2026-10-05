Xavi over eerste weken als bondscoach: tevreden, maar ook verbeterpunten

Kersvers bondscoach Xavi Hernández is tevreden met zijn start bij het Nederlands elftal. Onder zijn leiding kende Oranje een goede start in de Nations League. Na twee gelijke spelen, tegen Griekenland en Duitsland, en twee overwinningen op Servië staat de ploeg van Xavi bovenaan in de poule. Desondanks ziet de nieuwe bondscoach ook nog voldoende verbeterpunten.

Dat liet de Spanjaard weten na afloop van de wedstrijd op zondagavond, waarin Oranje Servië met 2-1 versloeg. Het duel werd afgewerkt in het Philips Stadion in Eindhoven.

'Gestreden als een familie'

Hoewel Xavi erkent dat er zowel aanvallend als verdedigend verbetering nodig is, is hij blij met de manier waarop zijn eerste vier wedstrijden bij Oranje zijn verlopen. Zondagavond kwam de overwinning in de slotfase nog even in gevaar, nadat Micky van de Ven uitviel en Oranje geen wissels meer over had. De ploeg van de Spanjaard hield met tien man dapper stand: "We hebben gestreden als een familie. We hebben moeten lijden."

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Vermoeidheid speelt Oranje parten

Dat de spelers van het Nederlands elftal wat vermoeid waren, bleek uit het grote aantal uitvallers tijdens de afgelopen interlandperiode. Bryan Brobbey, Lutsharel Geertruida, Cody Gakpo, Jan Paul van Hecke en uiteindelijk ook Micky van de Ven vielen geblesseerd uit. Xavi gaf daarom aan tijdens de volgende drukke interlandperiode met een grotere selectie te willen werken: "vermoeidheid speelde een grote rol. Daar moeten we rekening mee houden."

Halverwege november speelt Oranje tegen Griekenland en Duitsland de resterende wedstrijden in de groepsfase van de Nations League. De ploeg van Xavi staat momenteel bovenaan met acht punten, samen met Griekenland.