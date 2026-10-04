Nederland verslaat Servië met 2-1, eerste thuiswinst onder Xavi

Het Nederlands elftal heeft zondagavond in Eindhoven nipt gewonnen van Servië in de Nations League. Het was een zenuwslopende wedstrijd voor Oranje. Maar dankzij een goal van Teun Koopmeiners en Joshua Zirkzee wist het elftal toch de thuiswedstrijd naar zich toe toetrekken. Oranje won uiteindelijk met 2-1 van de Serviërs. Het elftal van bondscoach Xavi Hernández heeft 8 punten uit vier wedstrijden in groep 2 van de A-divisie.

Nederland kreeg in de derde minuut de eerste kans van de wedstrijd in het bijna volledig gevulde Philips Stadion, maar de inzet van spits Mexx Meerdink ging over. Na ruim een half uur spelen kreeg Nederland een vrije bal aan de rand van het strafschopgebied nadat Crysencio Summerville was neergehaald. Die werd in de 31e minuut raak geschoten door Teun Koopmeiners. Vier minuten later maakte Mihajlo Cvetković koppend gelijk.

Oranje kwam in de 71e minuut na een vloeiende aanval over meerdere schijven op 2-1 door een intikker van Zirkzee uit een assist van Tijjani Reijnders.

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Honderdste interland

Het was een bijzonderdere wedstrijd voor aanvoerder Virgil van Dijk. Hij speelde zijn honderdste interland voor Oranje. Daarom zal hij na deze thuiswedstrijd een gouden schaal ontvangen van Marianne van Leeuwen, directeur betaald voetbal van de KNVB.

Traditiegetrouw krijgen jubilarissen bij Oranje een zilveren schaal bij 25, 50 en 75 interlands en een gouden schaal bij 100 interlands.