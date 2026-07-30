Oranje niet meer naar WK? UEFA wil boycot om FIFA-plannen

De 55 nationale voetbalbonden die zijn aangesloten bij de UEFA dreigen alle competities van de FIFA te boycotten. De bonden namen dat besluit donderdag unaniem tijdens een spoedvergadering.

Aanleiding zijn de plannen van de wereldvoetbalbond FIFA om belangen in haar competities te verkopen aan private investeerders. De UEFA is fel tegen die plannen en had daar eerder al twee kritische verklaringen over uitgebracht.

Het afgelopen WK eindigde voor Oranje in een mineur, zoals te zien in de video bovenaan dit artikel.

Grote gevolgen

Als de FIFA vasthoudt aan de plannen, willen de Europese bonden niet deelnemen aan FIFA-toernooien. Een boycot zou grote gevolgen hebben, omdat die ook het WK voor mannen en vrouwen en het WK voor clubs omvat.

Of de FIFA de plannen daadwerkelijk doorzet en hoe de wereldvoetbalbond reageert op de boycotdreiging, is nog niet bekend.