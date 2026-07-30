OverzichtTip de redactie
Volg Hart van Nederland
OverzichtRegioUitzendingenWeerTip de redactiePanelVideo's

Oranje niet meer naar WK? UEFA wil boycot om FIFA-plannen

Voetbal

Vandaag, 17:42

Link gekopieerd

De 55 nationale voetbalbonden die zijn aangesloten bij de UEFA dreigen alle competities van de FIFA te boycotten. De bonden namen dat besluit donderdag unaniem tijdens een spoedvergadering.

Aanleiding zijn de plannen van de wereldvoetbalbond FIFA om belangen in haar competities te verkopen aan private investeerders. De UEFA is fel tegen die plannen en had daar eerder al twee kritische verklaringen over uitgebracht.

Het afgelopen WK eindigde voor Oranje in een mineur, zoals te zien in de video bovenaan dit artikel.

Grote gevolgen

Als de FIFA vasthoudt aan de plannen, willen de Europese bonden niet deelnemen aan FIFA-toernooien. Een boycot zou grote gevolgen hebben, omdat die ook het WK voor mannen en vrouwen en het WK voor clubs omvat.

Of de FIFA de plannen daadwerkelijk doorzet en hoe de wereldvoetbalbond reageert op de boycotdreiging, is nog niet bekend.

Door Redactie Hart van Nederland/ANP

Lees ook

Oranje wint Fair Play Award en is sportiefste ploeg van het WK
Oranje wint Fair Play Award en is sportiefste ploeg van het WK
WK-finale begint na show 6 minuten later, Trump enthousiast
WK-finale begint na show 6 minuten later, Trump enthousiast
Voetbalscheidsrechter Rob Dieperink op 38-jarige leeftijd overleden
Voetbalscheidsrechter Rob Dieperink op 38-jarige leeftijd overleden
Laatste nieuws
112
Advies & Tips
Economie
Entertainment
Infrastructuur
Milieu en Gezondheid
Politiek
Royalty
Sport
Tech
Weer
Regionieuws
Drenthe
Flevoland
Friesland
Gelderland
Groningen
Limburg
Noord-Brabant
Noord-Holland
Overijssel
Utrecht
Zeeland
Zuid-Holland
Voorwaarden
Over ons
Privacyverklaring
Gebruiksvoorwaarden
Cookieverklaring
Digitale diensten
Cookie instellingen
Upod & Talpa Network
Adverteren
Vacatures
Publieksservice
Tip de redactie
Correcties en aanvullingen
Redactiestatuut Hart van Nederland
Toegankelijkheid
Contact met de redactie
020-8007777
hart@talpanetwork.com
Volg Hart van Nederland
© 2026 Talpa Network. Alle rechten voorbehouden. Geen tekst- en datamining.