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Voetbalscheidsrechter Rob Dieperink op 38-jarige leeftijd overleden

Voetbalscheidsrechter Rob Dieperink op 38-jarige leeftijd overleden

Voetbal

Vandaag, 14:45

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Voetbalscheidsrechter Rob Dieperink is op 38-jarige leeftijd overleden. Dat heeft de KNVB maandag bevestigd aan persbureau ANP. De doodsoorzaak is niet bekendgemaakt.

Dieperink was sinds 2017 actief als scheidsrechter in de Eredivisie en groeide daarnaast uit tot internationaal videoscheidsrechter (VAR). Tijdens het EK van 2024 maakte hij deel uit van het arbitrageteam van Danny Makkelie.

Aanvankelijk zou Dieperink deze zomer ook als VAR actief zijn op het WK voetbal in de Verenigde Staten, Canada en Mexico. De FIFA trok die aanstelling in mei echter in, nadat berichtgeving verscheen over een incident in Londen.

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Verdenking

De scheidsrechter werd in april, na afloop van de Europese wedstrijd tussen Crystal Palace en Fiorentina, aangehouden op verdenking van onder meer aanranding van een 17-jarige jongen. De Britse politie seponeerde die verdenking en twee andere aanklachten later wegens gebrek aan bewijs.

Door Redactie Hart van Nederland/ANP

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