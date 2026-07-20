Oranje wint Fair Play Award en is sportiefste ploeg van het WK

Het Nederlands elftal heeft op het WK voetbal de Fair Play Award gewonnen. De FIFA maakte na de WK finale tussen Spanje en Argentinië, die eindigde in 1-0, bekend dat Oranje is uitgeroepen tot de sportiefste ploeg van het toernooi.

De ploeg van bondscoach Ronald Koeman kreeg tijdens het hele WK drie gele kaarten. Die vielen allemaal in de eerste groepswedstrijd tegen Japan. In de duels met Zweden, Tunesië en Marokko bleef Oranje zonder kaarten.

Na de wedstrijd zondagavond was het groot feest, zoals je in bovenstaande video ziet.

Oranje legioen

Nederland viel op het WK ook op door de feesten van de Oranjesupporters, voorafgaand aan de wedstrijden. Die feesten werden gevolgd door een lange stoet van fans die achter de Oranjebus aan richting het stadion liepen. In Dallas, Houston, Kansas City en Monterrey, de vier steden waar Oranje speelde, trokken die feesten veel aandacht. Zowel in de Verenigde Staten als Mexico sloten veel mensen van de lokale bevolking daarbij aan.