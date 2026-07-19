WK-finale begint na show 6 minuten later, Trump enthousiast

De finale van het wereldkampioenschap voetbal tussen Spanje en Argentinië is zondag een aantal minuten later begonnen. De aftrap was gepland om 21.00 uur, maar dat tijdstip werd niet gehaald.

Bij Vandaag Inside Oranje wordt iedereen gevraagd welk cijfer hij het WK geeft. De cijfers en bijbehorende onderbouwingen lopen flink uiteen, zo zie je in de video bovenaan.

De show voorafgaand aan de finale liep uit. Er waren onder meer optredens van Laura Pausini, Nicole Scherzinger en Robbie Williams. Acteur Tom Cruise hield een korte toespraak. Oscar-, Grammy-, Emmy- en Tony-winnares Jennifer Hudson zong het Amerikaanse volkslied.

Spanje en Argentinië begonnen uiteindelijk om 21.06 uur aan de WK-finale. Tot dusverre viel bij het WK juist op dat alle wedstrijden stipt begonnen op het geplande tijdstip.

Trump

Donald Trump wil het WK voetbal weer snel naar de Verenigde Staten halen. Dat vertelde de Amerikaanse president vlak voor aanvang van de finale tussen Spanje en Argentinië bij televisiezender Fox.

Trump liet zich interviewen terwijl hij naast voorzitter Gianni Infantino van de FIFA stond. "We moeten dit nog een keer doen, zolang ik nog leef. Hoor je dat Gianni?", zei de 80-jarige president. Het volgende WK is over vier jaar in Spanje, Portugal en Marokko, maar begint met wedstrijden in Uruguay, Argentinië en Paraguay om het honderdjarige jubileum van het WK te vieren. Saudi-Arabië ontvangt de beste voetballers in 2034.

Andrew Giuliani, hoofd van de FIFA-werkgroep van het Witte Huis voor het WK, opperde onlangs het idee voor een mogelijke Amerikaanse kandidatuur voor het WK van 2038 met 64 deelnemende landen.

Trump benadrukte het succes van het WK in de Verenigde Staten, Canada en Mexico. "De stadions zaten steeds overvol met fans", zei hij. "Ik denk niet dat er ooit zoiets is geweest als wat we bij dit WK hebben gezien. Het was prachtig om te zien, en ik heb veel waardering voor Gianni."