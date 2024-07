Oranje neemt strafschoppen 'niet serieus', op het NK Penaltyschieten doen ze dat wel

Penalty's en Oranje, dat is geen vrolijk huwelijk. Maar nu het Nederlands elftal weer op een eindronde staat en de knock-outfase heeft bereikt is de kans dat de wedstrijd wordt bepaald op zestien meter een aanzienlijke mogelijkheid. In het Gelderse Nijkerk werd dit weekend de finale van het NK Penaltyschieten voor kinderen gehouden. En daar kunnen de grote Oranjeleeuwen nog best wat van leren.

Het concept op het NK penaltyschieten is simpel: de kinderen geven zich op in teams van vier of vijf. Een van hen is keeper en met z’n allen schieten ze in een wedstrijd tien penalty’s per team. Degene met de meeste doelpunten wint de wedstrijd.

'Hard en in de hoek'

Op het sportcomplex van Sparta Nijkerk lopen zaterdag honderden kinderen rond die allemaal hopen op die titel, maar wat is nou het geheim om een goede penalty te nemen? Of tegen te houden voor keepers? "Kijken waar de bal naartoe gaat en dan gewoon de juiste hoek induiken", zegt een jeugdige doelman. Ook op de vraag wat er bij Oranje beter kan als het aankomt op penalty's zijn ze eensgezind: "Hard en in de hoek", zeggen drie jongens in koor.

Berry Biezen, oud-keeper en organisator van het NK Penaltyschieten hoopt dat de jongens in Duitsland iets meekrijgen van de kinderen die hier strijden voor de titel: "Nederland vliegt er vaak met het nemen van strafschoppen eruit en misschien kunnen de jongens van Oranje nog iets leren van wat wij hier vandaag doen."

'We nemen strafschoppen niet serieus'

Bondscoach Ronald Koeman heeft in een persconferentie na de wedstrijd tegen Frankrijk al gezegd niet zo te geloven in de hulp van bijvoorbeeld psychologen, of extra trainen op het nemen van strafschoppen.

Zelfbenoemd penaltydeskundige Gyuri Vergouw heeft er jaren onderzoek naar gedaan, een boek geschreven over de strafschop en is het helemaal oneens met Koeman. Volgens hem is het trainen op penalty's is aan te raden en zeker geen verloren tijd. "In Nederland nemen wij de strafschoppen gewoon niet serieus", zegt Vergouw tegen Hart van Nederland. "Men denkt: 'het is toeval', maar daar moeten wij vanaf."

Bondscoaches reageren niet

Zijn boek met de titel 'De Strafschop' stuurt hij al jarenlang naar alle bondscoaches maar die hebben nog nooit gereageerd. En dat terwijl er volgens Vergouw veel elementen van een penalty zijn, die je kan trainen. "Denk bijvoorbeeld aan de aanloop of aan het moment vlak voordat je schopt. Zo moet de speler, als de scheidsrechter heeft gefloten, even rustnemen. Je ziet dat de grote Cristiano Ronaldo dat ook doet."

Maar niet alleen spelers kunnen beter worden in het nemen van strafschoppen, het stoppen van penalty's is minstens net zo belangrijk. "Er zijn een aantal tips die keepers in hun oren moeten knopen zodat ze misschien wel 20 tot 30 procent beter worden in het stoppen van strafschoppen.