Oranje walst over Griekenland heen: 7-0 en kwartfinales binnen handbereik

Het Nederlands elftal heeft vrijdagavond een overtuigende overwinning geboekt op Griekenland. In de Johan Cruijff ArenA werd het maar liefst 7-0, waardoor Oranje zo goed als zeker is van een plek in de kwartfinales van de Nations League. Frenkie de Jong genoot van het optreden van zijn ploeg, maar waarschuwt voor te veel optimisme. "We hebben nog een lange weg te gaan, het is niet zo dat we er zijn omdat we één wedstrijd goed gespeeld hebben."

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Oranje speelde de Grieken vooral in de eerste helft volledig van de mat. Crysencio Summerville opende na zes minuten de score na een fout van de Griekse verdediger Konstantinos Mavropanos. Daarna stal Tijjani Reijnders de show met drie doelpunten binnen 22 minuten. Jurriën Timber zorgde vlak voor rust voor de 5-0. Na de pauze maakte Timber zijn tweede treffer en bepaalde Donyell Malen de eindstand op 7-0.

'Hopelijk heeft iedereen genoten'

De Jong droeg bij afwezigheid van de geblesseerde Virgil van Dijk de aanvoerdersband. De middenvelder van FC Barcelona, die net terug is van een knieblessure, bleef na rust in de kleedkamer. "En ik hoop dat iedereen genoten heeft, ook de mensen thuis", zei hij na afloop. Volgens De Jong klopte het spel van Oranje en kwamen zijn ploeggenoten daardoor vaak in kansrijke posities.

Toch wil de aanvoerder niet te vroeg juichen. Hij wees op het afgelopen WK, waar volgens hem bleek dat Oranje nog ver verwijderd was van het gewenste niveau. "Hopelijk zijn we over twee jaar goed genoeg om mee te doen om de eindzege op een eindtoernooi."

Bijna zeker van kwartfinales

Nederland gaat met elf punten aan kop in de poule, gevolgd door Duitsland en Griekenland met acht punten. Oranje kan zich maandag in Berlijn zelfs een enorme nederlaag tegen Duitsland veroorloven en toch doorgaan. Alleen bij een verlies met minstens dertien doelpunten verschil kan kwalificatie, afhankelijk van het resultaat van Griekenland tegen Servië, nog in gevaar komen. Bij een gelijkspel of overwinning eindigt Nederland als groepswinnaar.

De Jong wil maandag vooral laten zien dat Oranje ook tegen sterke tegenstanders kan winnen. "We willen eindelijk weer eens winnen van een topland. Dat is te lang geleden." De middenvelder is bovendien positief over zijn samenwerking met Joey Veerman, met wie hij voor het eerst samen op het middenveld in de basis begon.