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Frenkie de Jong neemt aanvoerdersband over van afwezige Van Dijk

Frenkie de Jong neemt aanvoerdersband over van afwezige Van Dijk

Voetbal

Vandaag, 14:10

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Frenkie de Jong draagt vrijdag voor het eerst de aanvoerdersband van het Nederlands elftal tijdens de wedstrijd tegen Griekenland in de Nations League. De 29-jarige middenvelder van FC Barcelona vervangt Virgil van Dijk, die onvoldoende fit is om te spelen. Dat heeft bondscoach Xavi Hernández donderdag bekendgemaakt.

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De Jong begon nog nooit eerder als aanvoerder aan een wedstrijd van Oranje. Van Dijk droeg de band maar liefst 84 keer in zijn honderd interlands. Hernández maakte zijn keuze bekend tijdens een persconferentie in Zeist. "Frenkie is onze eerste aanvoerder, dan Denzel Dumfries en dan Cody Gakpo", aldus de bondscoach.

De Jong liet dinsdag al weten dat hij het aanvoerderschap anders zou aanpakken dan Van Dijk. "Virgil hoor je er altijd bovenuit. Als ik de band draag, kan ik vooral een voorbeeld zijn voor anderen in gedrag en in hoe professioneel ik ben."

Tussen Messi en Van Dijk in

De middenvelder haalt daarbij inspiratie uit zijn tijd met Lionel Messi bij Barcelona. "Ik heb Lionel Messi als aanvoerder meegemaakt, die verhief helemaal nooit zijn stem maar was wel onze baas. Laten we zeggen dat ik met de band om tussen Messi en Virgil in zou zitten."

Door ANP

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