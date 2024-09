Ook wedstrijd Ajax - FC Utrecht afgelast om politiestaking

De Amsterdamse driehoek (locoburgemeester, politie, OM) heeft de voetbalwedstrijd Ajax - FC Utrecht afgelast van aankomende zondag. Door de geplande politiestaking kunnen de veiligheid van de spelers, supporters en openbare orde in de stad niet gegarandeerd worden, aldus de driehoek. De politie demonstreert dan voor het vroegpensioen.

De politie had vrijdag aangekondigd niet aanwezig te zijn uit protest. Politieagenten zijn voor die wedstrijd niet beschikbaar en houden in de buurt van de Johan Cruijff ArenA een vakbondsbijeenkomst. Het actiecentrum heeft deze wedstrijd uitgekozen omdat "de druk op deze wedstrijd en het aantal daarbij ingezette politieagenten het grootst is."

De KNVB moet nog een besluit nemen over wanneer Ajax - FC Utrecht wordt ingehaald.

Eerder deze maand ging de wedstrijd tussen Feyenoord en Ajax in Rotterdam niet door. Burgemeester Ahmed Aboutaleb verbood dat duel nadat de politie een staking had aangekondigd.

ANP