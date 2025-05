Fans uitzinnig bij huldiging PSV op Stadhuisplein

De huldiging van de PSV-selectie is begonnen op het Stadhuisplein in Eindhoven, waar een uitzinnige menigte fans de spelers toejuicht. De spelers en staf kwamen even na 18.30 uur boven op het podium, in het bijzijn van burgemeester Jeroen Dijsselbloem.

Op het Stadhuisplein worden veel fakkels en ander vuurwerk afgestoken. De menigte scandeert "boeren, boeren". De spelers springen, zingen en klappen en houden de kampioensschaal in de lucht.

Het is al de hele dag feest in Eindhoven, zo is ook te zien in onderstaande video:

1:02 Fans uitzinnig bij huldiging PSV

De spelers werden eerder op de dag onthaald in het Philips Stadion, waarna ze op een platte kar door de stad naar de huldigingslocatie gingen.

PSV behaalde zondag de landstitel in de Eredivisie. Het Stadhuisplein staat al sinds het begin van de middag vol. Ook op de Markt kan er niemand meer bij. Op andere plekken in de stad zijn de festiviteiten eveneens te volgen op grote beeldschermen.

ANP