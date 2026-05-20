Volendam dichtbij langer Eredivisie-verblijf na zege in Tilburg

FC Volendam heeft een flinke stap gezet richting een langer verblijf in de Eredivisie. De ploeg won vrijdagavond de eerste wedstrijd in de finale van de play-offs om promotie en degradatie met 2-1 bij Willem II. Vooral twee grote fouten achterin bij de Tilburgers hielpen Volendam in het zadel.

Nog voor de bal rolde, ging het veel over de supporters. De gemeente Edam-Volendam besloot eerder deze week geen uitsupporters toe te laten bij de return in Noord-Holland, na ongeregeldheden rond de vorige wedstrijd van FC Volendam. De club koos er daarna zelf voor om ook geen fans mee te nemen naar Tilburg.

Op het veld begon Volendam sterk. Anthony Descotte raakte al vroeg de paal, maar even later ging het alsnog mis voor Willem II. Per van Loon leverde de bal zomaar in bij Bilal Ould-Chikh, die eenvoudig de 0-1 maakte. Kort daarna ging ook keeper Thomas Didillon-Hödl in de fout. Henk Veerman profiteerde direct en verdubbelde de voorsprong.

Willem II maakt het nog spannend

Na rust kwam Willem II terug in de wedstrijd. Nick Doodeman schoot de aansluitingstreffer binnen na een goede pass van Gijs Besselink. De thuisploeg drong daarna aan, maar de grootste kansen bleven voor Volendam. Brandley Kuwas schoot op de lat en ook Descotte raakte opnieuw het houtwerk.

De returnwedstrijd wordt zaterdag gespeeld in Volendam.