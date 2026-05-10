Eredivisie ontploft van spanning: dit staat er op het spel

Speelronde 33 van de eredivisie begint zondag opvallend laat: alle wedstrijden starten pas om 16.45 uur. Dat zorgt voor veel onbegrip en frustratie bij clubs en supporters.

Traditioneel worden de laatste twee speelrondes tegelijk om 14.30 uur gespeeld, om competitievervalsing te voorkomen. Dit seizoen koos de KNVB er echter voor om speelronde 33 later te laten beginnen, zodat Nederlandse clubs die Europees voetbal speelden extra rust kregen.

Nu AZ als laatste Nederlandse club is uitgeschakeld in Europa, wilde de KNVB alsnog terug naar 14.30 uur. Dat bleek niet mogelijk door problemen met politiecapaciteit in Sittard en Breda.

Wat staat er nog op het spel?

Hoewel het kampioenschap al beslist is, staat er in de eredivisie nog veel op het spel. Onderin is Heracles na negentien punten zeker van degradatie. NAC staat zes punten hoger, maar directe handhaving lijkt vrijwel onmogelijk.

De strijd om plek zestien, goed voor nacompetitie, is nog volledig open. Volendam, Telstar en Excelsior maken allemaal nog kans om die plek te ontlopen. Vooral de onderlinge duels in de laatste speelrondes maken het spannend.

Europese play-offs

Ook in de race om de Europese play-offs is het nog onbeslist. Sparta Rotterdam bezet momenteel de negende plek, die door de bekerwinst van AZ recht geeft op deelname aan de play-offs. FC Groningen volgt op slechts één punt.

Bovenin lijkt Feyenoord de tweede plaats veilig te stellen, maar daarachter is het razend spannend. NEC, Ajax en FC Twente strijden nog om plek drie, vier en vijf. De verschillen zijn groot: van Champions League-voorrondes tot play-offs voor Europees voetbal.