Fans starten inzamelactie voor natuurgras Telstar, club vraagt om geduld

Een supporter van Telstar is een crowdfundingsactie gestart voor de aanleg van een nieuwe grasmat in het 711 Stadion, op Sportpark Schoonenberg. De club uit Velsen promoveerde afgelopen zondag naar de Eredivisie, en moet daar voortaan alle thuisduels op natuurgras afwerken. Hoewel de kersverse eredivisionist de actie en inzet waardeert, vraagt de club haar fans en supporters om nog even geduld te hebben.

Na de historische overwinning werd Telstar afgelopen maandag gehuldigd op een bomvol Plein 1945 in IJmuiden gehuldigd. Je ziet de beelden in de bovenstaande reportage.

De kosten van een nieuwe grasmat bedragen naar schatting ruim 500.000 euro. Een subsidie van 350.000 euro volstaat daarvoor niet.

Daarom wordt iedereen die Telstar een warm hart toedraagt opgeroepen via het platform Clubmeister te doneren. De actie had donderdagmiddag ruim 450 euro opgeleverd, het doel is om 100.000 euro op te halen.

'Heb nog even geduld'

Via de eigen website heeft de club uit Velsen-Zuid laten weten dat zij dit soort acties waarderen, maar dat er ook vanuit de club zelf nog een initiatief komt. Om dat goed op poten te zetten, vraagt de club om geduld.

"In de afgelopen dagen zijn er meerdere spontane initiatieven ontstaan. Hoewel we die betrokkenheid enorm waarderen, hebben we nog geen formele actie vanuit de club zelf gelanceerd, simpelweg omdat we dit goed en zorgvuldig willen organiseren. We vragen iedereen om nog even geduld te hebben en vooral geen eigen initiatieven meer te starten."

