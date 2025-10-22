Ajax overklast door Chelsea na vroege rode kaart

Ajax heeft opnieuw een zware nederlaag in de Champions League geleden. Chelsea versloeg de ploeg van trainer John Heitinga met 5-1 in de stromende regen op Stamford Bridge.

Ajax speelde vanaf de vijftiende minuut met tien spelers, na een rode kaart voor Kenneth Taylor. Chelsea leidde bij rust met 4-1. Marc Guiu en Moisés Caicedo maakten de 1-0 en 2-0. Enzo Fernández en Estêvão benutten twee strafschoppen voor de thuisploeg. Wout Weghorst scoorde bij een achterstand van 2-0 vanaf de penaltystip voor Ajax.

Tyrique George maakte na rust het vijfde doelpunt voor Chelsea. Ajax staat na drie nederlagen op de 36e en laatste plaats van het hoofdtoernooi van de Champions League.