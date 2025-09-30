Terug

Ajax fors onderuit tegen Olympique Marseille in Champions League

Voetbal

Vandaag, 22:58

Ajax heeft een forse nederlaag geleden in de uitwedstrijd tegen Olympique Marseille in de Champions League. De ploeg van trainer John Heitinga verloor met 4-0 in een kolkend Stade Vélodrome.

Olympique Marseille leidde na 26 minuten met 3-0. Oud-Feyenoorder Igor Paixão scoorde twee keer binnen dertien minuten. Mason Greenwood tekende voor 3-0. Pierre-Emerick Aubameyang maakte het vierde doelpunt, op aangeven van Paixão.

Ajax verloor twee weken geleden ook het eerste duel in de Champions League. Internazionale scoorde twee keer in de Johan Cruijff ArenA (0-2). Chelsea is op 22 oktober in Londen de volgende tegenstander van de ploeg uit Amsterdam op het hoogste Europese niveau.

ANP

