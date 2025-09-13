Voetbalclub in Oss dreigt inkomsten kwijt te raken door stopzetten inzameling oud papier

Voetbalclub RKSV Cito uit Oss zit met de handen in het haar, nu de gemeente heeft besloten om per 1 januari 2026 te stoppen met het ophalen van oud papier door verenigingen. Volgens penningmeester Giel van der Leest betekent dit een financiële klap van duizenden euro's per jaar voor de club. "Als dit wegvalt, moeten we leden extra contributie gaan vragen. Dat kunnen we toch niet maken?"

De club zamelt al dertig jaar papier in in een grote wijk in Oss en nam zelfs ooit een extra wijk over van een andere vereniging. "We hebben altijd genoeg vrijwilligers en ook de chauffeurs zijn tevreden. We zorgen goed voor ze, met koffie, een broodje bal en desnoods tien blikjes cola", aldus Van der Leest.

Door het ophalen van oud papier kan de club de contributie laag houden. Maar dat wordt nu wel anders. "Als dit doorgaat moeten we leden vragen om 48 euro extra aan contributie neer te leggen per seizoen. Dat kunnen sommige mensen zich niet veroorloven."

Slechte communicatie

Wat vooral steekt, is de manier waarop het besluit is gecommuniceerd. "We kregen ineens een mail van de gemeente. Geen overleg, geen gesprek. Terwijl we best willen schuiven met de ophaaldag. Sommige leden hebben AOW en kunnen ook op donderdagochtend lopen." Ze lopen namelijk ook niet al te vaak, dus een oplossing moet volgens hem wel kunnen komen. "We halen maar één keer per maand op. Daar moet toch iets voor gevonden kunnen worden?"

Volgens de gemeente is het besluit onvermijdelijk: er zijn te weinig chauffeurs beschikbaar, de veiligheidseisen worden strenger en het ophalen door vrijwilligers zou niet rendabel genoeg zijn. Toch is er hoop voor de verenigingen. Acht partijen in de gemeenteraad hebben een motie ingediend om de clubs financieel te compenseren. Het college van B en W gaat donderdag 18 september in gesprek over een besluit over de aanpak. Daarbij wordt gedacht aan een tijdelijke vergoeding en op termijn een beloning voor maatschappelijke inzet.