Voetbalscholen boos om ingrijpen gemeente: 'Worden over één kam geschoren'

Commerciële voetbalscholen reageren boos op de oproep van de gemeente Amsterdam aan voetbalclubs om de samenwerking met deze scholen te stoppen. De oproep volgt op meldingen van misstanden, zoals hoge kosten, ondoorzichtige geldstromen en zelfs criminele uitbuiting. Maar niet alle voetbalscholen herkennen zich in dat beeld.

"Ik baal ervan dat alle commerciële voetbalscholen nu over één kam worden geschoren," zegt Guido den Wikken, eigenaar van een voetbalschool. "Onze voetbalschool bestaat al tien jaar en bij ons zijn, voor zover wij weten, nooit meldingen van misstanden geweest. Natuurlijk moeten er maatregelen worden genomen tegen excessen – kinderen moeten veilig kunnen voetballen. Maar voetbalscholen bieden wél een meerwaarde voor talentvolle voetballers die vaker en intensiever willen trainen dan op een reguliere club mogelijk is."

De gemeente Amsterdam heeft in een brief de directeuren betaald voetbal Eredivisie en Eerste Divisie gevraagd te stoppen met samenwerken met commerciële voetbalscholen. Het jeugdvoetbal is een "verdienmodel geworden", schrijft sportwethouder Sofyan Mbarki aan de Betaald Voetbal Organisaties (bvo's). "De talloze commerciële voetbalscholen zijn hier de meest zichtbare uitwas van", aldus de wethouder.

Volgens Den Wikken zorgt het besluit van de gemeente ervoor dat eerlijke voetbalscholen onterecht schade lijden. "Met bloed, zweet en tranen heb ik deze voetbalschool opgebouwd. Het is frustrerend dat wij nu moeten opdraaien voor de fouten van anderen."

KNVB en clubs reageren terughoudend

De KNVB deelt de zorgen over de misstanden, maar pleit niet direct voor een verbod. "Wij zien vooral kansen om deze extra voetbalactiviteiten binnen de eigen vereniging op te zetten," laat de voetbalbond weten.

Ook betaald voetbalclubs reageren terughoudend. Ajax zegt dat het geen "officiële samenwerkingen" heeft met commerciële voetbalscholen.

Ondertussen blijven voetbalscholen zich verzetten tegen het beleid van de gemeente. "Gooi niet iedereen over één kam," zegt Den Wikken. "Pak de foute partijen aan, maar laat eerlijke voetbalscholen gewoon hun werk doen."

Hart van Nederland, ANP